Der Herbst naht: Wetterumschwung bringt am Sonntag Regen – und sogar Schnee ❄️

Das Tief «Sven» hat am Sonntag einen markanten Wetterwechsel gebracht. Es fiel viel Regen und stellenweise gab es auch Schnee. Erste Alpenpässe mussten wegen Schneefalls gesperrt werden.

Dies betraf die Übergänge Furka, Grimsel, Nufenen und Susten. Schneebedeckt waren nach Angaben von Viasuisse der Gotthard- und der Oberalp-Pass.

Nach dem sonnigen und milden Samstag gestaltete sich der Sonntag trüb und nass. Die Schneefallgrenze sank teilweise unter 2000 Meter. Weiss wurde es etwa im Oberwallis, so in Ulrichen auf 1346 Meter über Meer. Im Kanton Bern wurden in der Region Grünenbergpass Flocken auf rund 1600 Metern über Meer beobachtet, wie SRF Meteo berichtet.

Viel Regen gab es im Südtessin mit teils über 90 Millimetern Niederschlag. In Stabio TI waren es nach Angaben von Meteoschweiz gar 130 Millimeter. (sda)