Nach Kritik von Tierschützern: Migros entfernt Fleisch-Schilder

Schweine mit 6 Beinen: Doku «Food for Profit» zeigt, wohin die Fleischlobby der EU steuert

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

Die Organisationen sehen in der Beschilderung ein Symptom eines grösseren Problems: Die Werbung vermittelt oft eine romantisierte «Heidiland»-Idylle, die mit der Realität wenig zu tun habe. (cst)

Das Schild in einer Migros-Filiale in Zürich Seebach.

«Aus artgerechter Tierhaltung» – diese Überschrift stand bis vor kurzem in einigen Migros-Filialen über den Vitrinen von Fleischprodukten. Doch: Unmittelbar darunter befanden sich auch Produkte aus konventioneller Haltung sowie Importfleisch – teilweise mit nur zwei von fünf Sternen im Migros-eigenen Tierwohl-M-Check.

Das Unternehmen L’Osteria gehört zu den am schnellsten wachsenden Gastrobetrieben Europas. Nun will es auch in der Schweiz zulegen – trotz harzigem Start und grosser Risiken.

Italienische Restaurants gibt es viele, aber dass eine einzelne Firma 200 davon betreibt, wie die deutsche Kette L’Osteria, ist ungewöhnlich. Sie eröffnete im Jahr 1999 das erste Restaurant in Nürnberg und wurde im Jahr 2023 mehrheitlich von der Investmentgesellschaft McWin übernommen. Nun will sie auch in der Schweiz kräftig zulegen. Das Erfolgsrezept: Die Restaurants sind – mit Ausnahme von Details wie lokalen Weinen – immer gleich aufgebaut, von der Beleuchtung bis zum Dekor wird alles aus der Zentrale vorgegeben. Herzstück sind die grossen Pizzen.