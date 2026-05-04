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Wetter Schweiz: Bis Mittwoch Regen, am Wochenende kommt wieder die Sonne

Eine Frau mit Regenschirm kaempft gegen Wind und Regen am Donnerstag, 12. Februar 2026 in Zuerich. (KEYSTONE/Claudio Thoma)
Bis Mittwoch brauchst du einen Regenschirm, dann wird es wieder freundlicher.Bild: keystone

Bis Mittwoch brauchst du die Regenjacke, am Wochenende kommt dann wieder die Sonne

04.05.2026, 13:5104.05.2026, 13:51

Diese Woche musst du deine Regenjacke auspacken. Zumindest bis Mittwoch ist in weiten Teilen der Schweiz Regen angesagt.

Der Grund: Eine schwache bis mässige südwestliche Strömung sorgt im Alpenraum dafür, dass feuchte Luft in die Schweiz kommt.

Zwischen einem Tiefdruckgebiet über der Biskaya und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa liegt der Alpenraum unter einer schwachen bis mässigen südwestlichen Strömung, welche allmählich feuchtere und ...
Zwischen einem Tiefdruckgebiet über der Biskaya vor der Küste Frankreichs und einem Hochdruckgebiet über Osteuropa liegt der Alpenraum unter einer schwachen bis mässigen südwestlichen Strömung.Bild: MeteoSchweiz

Während es heute Montag meist bewölkt ist, könnte es bereits gegen Nachmittag und Abend einige Schauer geben, die Höchsttemperatur liegt dabei bei rund 22 Grad.

Nass wird es dann sicherlich am Dienstag. Zwar zeigt sich am Morgen noch vereinzelt die Sonne, im Tagesverlauf sorgen dann aber Quellwolken für Schauer und lokale Gewitter. Auch die Temperaturen sinken, allerdings nur leicht. Im Flachland liegt die Höchsttemperatur bei 19 Grad, in den Alpentälern wegen des Föhns bei rund 21 Grad. Im Süden und im Westen liegen die Temperaturen noch tiefer.

Die Prognosen bis nächsten Montag:

Bild
MeteoSchweiz

Am Mittwoch wird es dann in der ganzen Schweiz regnen, lokal kann es erneut zu Gewittern kommen – zudem sinken die Temperaturen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1900 Meter.

Wieder freundlicher zeigt sich das Wetter ab Donnerstag. Zwar wird auch dann noch zeitweise Niederschlag prognostiziert, im Verlauf des Tages drückt dann aber immer mehr die Sonne durch. Auch die Temperaturen steigen wieder auf 20 Grad.

Die Prognosen für das Wochenende sind noch unsicher. Momentan scheint es allerdings so, dass sich das Wetter am Freitag sowie am Samstag von seiner guten Seite zeigt: viel Sonne und höhere Temperaturen, nur im Süden könnte es wieder etwas regnen. (ome)

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