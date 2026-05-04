wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Schweiz
Tier

Birdlife Schweiz lädt zum Vogelzählen bis zum 10. Mai ein

Eine Person fliegt mit dem Gleitschirm, waehrend mehrere Voegel ueber die landwirtschaftliche Zone der Lorzenebene fliegen, zwischen Cham und der Stadt Zug, fotografiert am Montag, 6. April 2026 in Zu ...
Die Aktion wird seit 2014 jährlich durchgeführt. Bild: KEYSTONE

«Stunde der Gartenvögel»: Birdlife Schweiz lädt zum Vogelzählen ein

04.05.2026, 09:1104.05.2026, 09:11

Birdlife Schweiz startet am Donnerstag die diesjährige «Stunde der Gartenvögel». Bis zum 10. Mai lädt die Organisation die Bevölkerung dazu ein, im Garten, auf dem Balkon oder in einem Park Vögel zu zählen.

Die seit 2014 jährlich durchgeführte Aktion zielt darauf ab, ein genaues Bild der Vogelwelt im Siedlungsraum zu erhalten und langfristige Entwicklungen zu erkennen, wie Birdlife am Montag mitteilte.

Auf seiner Webseite bietet der Verband verschiedene Hilfsmittel an, die bei der Bestimmung der häufigsten Arten unterstützen sollen. Die Beobachtungen können anschliessend online gemeldet werden.

In den letzten Jahren haben laut Birdlife jedes Mal tausende Menschen an der Aktion teilgenommen. Die gesammelten Daten seien ein wichtiger Baustein für den Schutz der Biodiversität. Mit der Aktion wolle die Organisation auch die Bevölkerung für die Förderung der Natur sensibilisieren und die Freude an naturnahen Gärten wecken. (sda)

Mehr zum Thema Vögel:

Studie: Stadtvögel fürchten sich vor Frauen mehr als vor Männern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Sägekauz
1 / 10
Der Sägekauz
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Der älteste wilde Vogel der Welt brütet wieder – du glaubst nicht, wie alt er ist
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
50. Prix Walo – Hecht, Linda Fäh und Stephan Eicher ausgezeichnet
Zum 50. Mal ist am Samstagabend der Prix Walo verliehen worden. Den Preis gab es unter anderem für Hecht als beste Band (Pop/Rock) und in der Kategorie «Pop/Rock-Gesang» holte Stephan Eicher die Auszeichung.
Mit dem ersten Stern des Abends konnten Hecht an ihrem aktuellen Erfolg anknüpfen – erst kürzlich hatte die Luzerner Band an den Swiss Music Awards abgeräumt. Am Samstagabend konnten sie sich gegen die Konkurrenten Krokus und Megawatt durchsetzen.
Zur Story