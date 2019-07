Schweiz

Wetter

Heftige Gewitter zogen über die Schweiz ++ Teile des Europaparks überschwemmt



Heftige Gewitter zogen über die Schweiz ++ Teile des Europaparks überschwemmt

Nach der zweiten Hitzewelle diesen Sommer folgte am Samstagabend nun die Abkühlung. In Teilen des Emmentals und Nordtessins regnete es lokal bis über 50mm, wie MeteoNews berichtet. Auch am Sonntag werden heftige Regenfälle erwartet. Besonders von den Unwettern betroffen, sind die westlichen Teile der Schweiz. Speziell an den Voralpen sind grosse Regenmengen möglich. SRF Meteo warnt zudem von Überschwemmungen oder Hangrutschen.

Übersicht Niederschlagsmengen vom 27. Juli:

Die Unterschiede sind erheblich. Während gebietsweise nur wenig oder fast kein Regen gefallen ist, gab es beispielsweise in Teilen des Emmentals und Nordtessins lokal bis über 50 mm #Regen. https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/1nD6X2MIkS — MeteoNews (@MeteoNewsAG) July 27, 2019

Auch in Deutschland kam es am Samstagabend zu heftigen Gewitter. Besucher des Europaparks mussten sich vor den starken Regenfällen in Sicherheit bringen. Einige Teile des Parks standen teilweise unter Wasser.

(ohe)

Abonniere unseren Newsletter