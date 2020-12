Schweiz

Die Schweiz sieht Weiss – diese 21 Bilder versetzen dich in Winter-Stimmung

Mit der ersten Dezemberwoche ist auch der erste Schnee gekommen. Gegen Ende Woche führte dies auch zu Chaos auf den Strassen, insbesondere im Tessin.

Bis Samstagmorgen hat es in der Schweiz verbreitet Neuschnee gegeben, am meisten im Misox und im Engadin mit bis zu über 70 Zentimeter. Im Tessin, Wallis und Graubünden waren die Auswirkungen auf den Verkehr gross und führten zu teils chaotischen Zuständen.

Vorbei ist es noch nicht, gemäss SRF Meteo wird es bis Sonntagabend noch weiter schneien, teils bis in tiefe Lagen. Das führt zu einer erhöhten Lawinengefahr in den Alpen, vor allem im Osten und stellenweise in der Zentralschweiz besteht ausserdem zeitweise Gefahr durch Schneeglätte auch im Flachland.

Verständlich, wenn man da zuhause bleiben will. Wir bringen euch den Schnee auch ins Wohnzimmer – in Form der besten Schneebilder der vergangenen Tage. Vorhang auf:

Tessin

St.Moritz

Es ist Dezember und es gibt Niederschlag, kein Wunder also, dass es auch im Engadin kräftig geschneit hat. Die Keystone-Fotografen haben ganze Arbeit geleistet, wir wollen euch die schönen Bilder nicht vorenthalten.

Deutschschweiz

