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Sommerstart 2026: Regen und kühlere Temperaturen prägen die erste Woche

26.03.2024, Bayern, Nonnenhorn: Ein Schwan schwimmt auf dem Bodensee, w
In den kommenden Tagen erwartet uns ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Bild: keystone

Der Sommer ist da – und bringt Regen und kühleres Wetter

01.06.2026, 13:2801.06.2026, 13:28

Am heutigen Montag starten wir offiziell in den meteorologischen Sommer 2026. Nach fast zwei Wochen anhaltender Hitze und Sonnenschein dürfte das für die meisten jedoch eine reine Formalie sein. Gefühlt hat der Sommer in diesem Jahr Mitte Mai gestartet und die Badis durften sich über einen mehr als gelungenen Auftakt in die neue Badesaison freuen.

Nun im offiziellen Sommer angekommen, sieht die Sache etwas anders aus, wie die neuen Prognosen von Meteonews zeigen. Die Temperaturen fallen, die Wolken werden dicker und es erwarten uns regnerische Tage in der gesamten Schweiz. Was sich erstmal mässig toll anhört, ist vor dem Hintergrund der aktuellen Trockenheit und der tiefen Fluss- und Seepegel jedoch in vielerlei Hinsicht auch eine willkommene Abwechslung.

Die Prognose für morgen Dienstag, 2. Juni.
Die Prognose für morgen Dienstag, 2. Juni.Bild: screenshot meteonews

Nachdem am Sonntag bereits heftige Gewitter über die Schweiz gezogen sind, zeigt sich das Wetter zum Wochenbeginn hin erst einmal freundlich. Während der Morgen bewölkt startet, lockern sich im Verlauf des Nachmittags vielerorts die Wolken auf und die Sonne zeigt sich vermehrt. Nach vereinzelten Niederschlägen am Morgen bleibt es den ganzen Tag trocken. In der Nacht auf den Dienstag nimmt die Bewölkung jedoch erneut zu und vom Süden her ziehen Gewitter über die Schweiz.

Im Norden beginnt der Dienstag mit einer Mischung aus Sonne und Wolken, doch erst einmal trocken. Von Frankreich aus macht sich dann ein Tiefdruckgebiet allmählich über der gesamten Schweiz breit und sorgt für einen deutlich auffrischenden Wind und ausgedehnte Niederschläge in beinahe sämtlichen Regionen der Schweiz. Am höchsten sind die Chancen auf einen trockenen Dienstag jedoch in der Ostschweiz, wo es mehrheitlich trocken bleiben dürfte.

Ähnlich wechselhaft zeigt sich auch der Mittwoch. In der ersten Tageshälfte bleibt es nass und bewölkt, im Verlauf des Tages soll sich die Wolkendecke jedoch etwas lockern und eine Wetterberuhigung macht sich von Westen her kommend bemerkbar. Ein aufkommender Südwest- bis Westwind sorgt jedoch für deutlich kühlere Temperaturen, das Thermometer fällt vereinzelt unter die 20-Grad-Marke. Im Tessin bleibt es mit 26 Grad sommerlich warm.

Die Wetterprognose für die erste Sommerwoche 2026.
Die Wetterprognose für die erste Sommerwoche 2026.Bild: screenshot meteonews

Die zweite Hälfte der Woche soll gemäss den Wetterexpertinnen und -experten von Meteonews im gleichen Stil weitergehen, so bleibt es wechselhaft mit vereinzelten Regengüssen in der gesamten Schweiz. Auch am Wochenende werden sich trockene und nasse Phasen abwechseln, ein leichter Anstieg der Sonnenstunden lässt jedoch auf ein freundliches Wochenendwetter hoffen. (jul)

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