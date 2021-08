Schweiz

Wetter Schweiz: Der Sommer verabschiedet sich



Tschüss Sommer! Starke Gewitter ziehen über die Schweiz, die Temperaturen gehen zurück

Der Sommer zeigte sich am Samstag von seiner schönsten Seite. Die Temperaturen erreichten beidseits der Alpen um die 30 Grad dazu gab es viel Sonnenschein. Nach einem lauen Sommerabend zogen am späteren Abend und in der Nacht jedoch Gewitter auf.

Besonders in der Ostschweiz und in der Region Zürich kam es dabei zu starken Niederschlägen. Zwischen St.Gallen und dem Bodensee sei auch Hagel dabei gewesen, berichtet Meteo News. Viele Menschen seien vom Donnergrollen und vom prasselnden Regen geweckt worden.

Viele wurden in der Nacht von prasselndem #Regen und #Donnergrollen geweckt, zwischen St. Gallen und dem Bodensee war auch mal kurz etwas #Hagel mit dabei. Heute folgen tagsüber weitere teilweise #gewittrige #Schauer, zwischendurch gibt es aber auch längere trockene Phasen. (km) pic.twitter.com/KYE1kUbkky — MeteoNews (@MeteoNewsAG) August 22, 2021

Auf der Alpennordseite liegen die Temperaturen heute deutlich tiefer als noch gestern. Es werden nur knapp mehr als 20 Grad erreicht. Dazu gibt es erneut Regen und Gewitter.

Die Aussichten für die kommende Woche sind indes gar nicht so schlecht. Es wird auf der Alpennordseite zwar nicht mehr so heiss wie gestern Samstag, doch das Wetter gestaltet sich ziemlich freundlich. Der Hochsommer hat sich gestern jedenfalls krachend verabschiedet. Nach einem Comeback sieht es derzeit nicht aus. (cma)

