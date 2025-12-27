wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Justiz

Mietauto aus Luzern geklaut und in Grossbritannien verschifft

Mietauto aus Luzern taucht in Schiffscontainer in England auf – Mieter verurteilt

27.12.2025, 07:0427.12.2025, 07:04

Weil er ein in Luzern gemietetes Auto von Grossbritannien aus nach Ghana verschiffen wollte, ist ein 39 Jahre alter Mann vom Kriminalgericht wegen Veruntreuung schuldig gesprochen worden. Er erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von elf Monaten.

Das am Samstag publizierte Urteil ist rechtskräftig. Vom Beschuldigten fehlt jede Spur. Die Verhandlung wurde im April im Abwesenheitsverfahren durchgeführt, wie dem am Samstag publizierten begründeten Urteil entnommen werden kann.

Auto sollte nach Ghana gebracht werden

Gemäss Anklageschrift mietete der Beschuldigte 2017 in Luzern für eine Woche einen BMW X6. Fahrten ins Ausland waren vertraglich nicht bewilligt. Der Beschuldigte brachte das Auto aber nicht zurück und brach den Kontakt zur Vermieterin ab.

Das Fahrzeug wurde in einem Container im Hafen von Tilbury in Grossbritannien ohne Nummernschildern aufgefunden. Es sollte nach Ghana verschifft werden.

Beschuldigter spricht von Diebstahl

Der Beschuldigte, der 2023 51 Tage in Untersuchungshaft war, sagte im Vorverfahren, er habe mit dem Verschwinden des Autos nichts zu tun. Vielmehr sei es über Nacht in London vom Parkplatz verschwunden.

Die Einzelrichterin schenkte dem aber keinen Glauben, etwa weil der Beschuldigte den Verlust des Fahrzeugs nie der Polizei meldete. Zudem stammt er aus Ghana. Es sei wohl kein Zufall, dass das Mietauto zur Verschiffung in dessen Heimat bereitstand, hiess es im Urteil.

Das Kriminalgericht stufte das Verschulden des Mannes noch als leicht ein. Er sei nicht besonders raffiniert vorgegangen. Weil das Verfahren lange dauerte, reduzierte es die von der Staatsanwaltschaft beantragte Strafe um einen Monat auf elf Monate. Die Probezeit beträgt zwei Jahre. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:

Epstein-Fall: Angeblich plötzlich eine Million neue Akten da
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Geld macht nicht glücklich – oder vielleicht doch?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Drei Männer bei Auseinandersetzung in Basel an Weihnachten verletzt
Beim Centralbahnplatz in Basel sind am Donnerstagabend bei einer Auseinandersetzung drei Personen verletzt worden. Zwei mussten in Spitalpflege gebracht werden. Die Täterschaft ist flüchtig.
Zur Story