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Auch die Super-G-Kugel geht an Odermatt – Rennen in Courchevel abgesagt

Auch die Super-G-Kugel geht an Odermatt – Rennen in Courchevel abgesagt

Auch der zweite Weltcup-Super-G der Männer in Courchevel muss abgesagt werden. Damit steht Marco Odermatt vorzeitig als erneuter Sieger der Disziplinen-Wertung fest.
15.03.2026, 08:0415.03.2026, 09:47

Wie die FIS am frühen Sonntagmorgen mitteilte, verhinderte der in der Nacht gefallene Neuschnee das Rennen im WM-Ort von 2023. Trotz grosser Bemühungen habe die Piste nicht von den Schneemassen befreit werden können und sei eine Durchführung des Rennens unmöglich, schrieb der Weltverband. In Courchevel herrschten nach dem Schneechaos am Sonntag eigentlich beste äussere Bedingungen.

Super-G-König Odermatt

Wie schon das Rennen am Samstag wurde auch der Super-G am Sonntag ersatzlos gestrichen. Damit hat Marco Odermatt die kleine Kristallkugel vorzeitig auf sicher. Bei noch einem ausstehenden Rennen und 158 Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Vincent Kriechmayr kann der Nidwaldner nicht mehr von der Spitze verdrängt werden.

Für den 28-Jährigen, der sich am Freitag in der Abfahrt bereits vorzeitig den Sieg in der Disziplinenwertung und im Gesamtweltcup gesichert hat, ist es die vierte Super-G-Kugel in Serie.

Der letzte Super-G der Saison findet am 22. März im Rahmen des Weltcupfinales in Norwegen statt. Bei den Männern ist nur noch der Kampf um die Kugel im Riesenslalom offen. Odermatt führt 48 Punkte vor dem Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen. Ein zweiter Schweizer hat ebenfalls noch die Chance auf den Disziplinensieg: Loïc Meillard liegt 89 Punkte hinter Odermatt zurück. (ram/sda)

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