Brrr 🥶 – stürmischer Auftakt ins Wochenende

Sturmtief Frank hat am Samstagmorgen auf den Gipfeln der Voralpen für orkanartige Böen mit Windstärken von bis zu 136 Kilometer pro Stunde gesorgt. Aber auch in der Nordwestschweiz stürmt es.

So wurden zu Beispiel in Rünenberg BL Windstärken zwischen 88 und 93 km/h gemessen, wie SRFMeteo und MeteoNews am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten. In Welschenroh SO gab es Böen mit Geschwindigkeiten von 84 km/h, in Gösgen AG noch 71 km/h.

Aber auch im restlichen Flachland wehte ein starker Südwestwind. Da sei das Maximum aber noch nicht erreicht, schreibt MeteoNews. Gleichzeitig blies der Wind auf dem Pilatus und dem Säntis mit Orkanstärke. Dort wurden Windgeschwindigkeiten von 136 km/h respektive 132 km/h gemessen.

Erhebliche Lawinengefahr

Gleichzeitig steigt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 1600 Meter über Meer an. Unterhalb von rund 1800 Meter seien durch Neu- und Triebschnee über der Altschneedecke mittlere Nass- und Gleitschneelawinen möglich, teilte das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) am Samstagmorgen mit.

screenshot srf meteo

Die Gefahrenstufe im Norden sei erheblich, im westlichen Wallis bei Monthey-Val d'Illiez, Emosson und Génepi sogar gross (zweithöchste Gefahrenstufe). Dort seien auch spontane Lawinen zu erwarten, vor allem an West-, Nord- und Osthängen oberhalb von rund 2400 Meter über Meer. (bal/sda)