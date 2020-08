Schweiz

Wetter

Hitzewarnung gilt jetzt auch für die Regionen Genf und Jura



Bild: keystone

Hitzewarnung gilt jetzt auch für die Regionen Genf und Jura – so heiss wurde es heute

Der Bund hat seine Hitzewarnung am Sonntag erneut ausgeweitet. Neben der Südschweiz und der Nordwestschweiz galt sie neu auch für die Regionen Genf und Jura. Am heissesten wurde es am Sonntag mit 34.7 Grad in Biasca TI.

Meteoschweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, warnte vor einer Hitzewelle mit Temperaturen zwischen 31 und 35 Grad bis Mittwoch. Die relative Luftfeuchtigkeit komme zwischen 40 und 50 Prozent zu liegen.

So heiss wurde es am Sonntag laut Meteoschweiz:

Biasca TI: 34.7 Grad

Locarno TI: 34.4 Grad

Cevio TI: 33.6 Grad

Grono GR: 33.4 Grad

Basel: 32.9 Grad

Sitten VS: 32.7 Grad

Visp VS: 32.4 Grad

Würenlingen AG: 32.2 Grad

Delsberg JU: 31.8 Grad

Genf: 31.7 Grad

Chur: 30.8 Grad

Zürich_ 30.8 Grad

Luzern: 29.9 Grad

Es galt am Sonntag laut Meteoschweiz die Gefahrenstufe drei von vier. Die Warnung wurde bis Mittwoch erlassen.

Für gesunde Menschen stellen Hitzetage in unseren Breitengraden kein gravierendes Gesundheitsrisiko dar. Kleinkinder und Betagte, die besonders unter den hohen Temperaturen leiden, sollten körperliche Anstrengungen jedoch vermeiden, sich von der Hitze fernhalten und den Körper kühlen sowie viel trinken und nur leicht essen.

Eine Hitzewarnung galt bereits am Samstag für die Alpensüdseite. Der Bund weitete sie am Samstag auf die Nordwestschweiz aus. Bis Mittwoch bleibt es heiss. Die Nächte bleiben zudem lau, vereinzelt dürfte es kommende Woche nach Angaben des privaten Wetterdienstes Meteonews für Tropennächte - also 20 Grad und mehr - reichen.

Für Montag erwartet Meteoschweiz feuchtere Luftmassen. Damit steige auch die Gewittertendenz. (sda)

