Die 20-Grad-Grenze ist geknackt – und es wird noch wärmer (aber nur kurz)

In der Nordwestschweiz ist bereits am Montagmittag die 20-Grad-Temperaturmarke geknackt worden. In Delsberg JU wurden 20.1 Grad gemessen, wie SRF-Meteo mitteilte.

Auch dieser Geissbock freut sich über die Sonne. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Nur knapp weniger warm war es in Basel-Binningen BL mit 19.3 Grad. Mit dem zunehmenden Südwestwind und Föhn wurde erwartet, dass noch weitere Wetterstationen die 20-Grad-Marke übertreffen. Lokal sind sogar bis 23 Grad möglich.

Gemäss dem Wetterdienst Meteonews reizen die Temperaturen am Montag aus, was zu dieser Jahreszeit möglich ist. Lokale Rekorde für die erste Märzhälfe würden in der Luft liegen, nicht jedoch für den ganzen Monat.

Bereits in der Nacht auf Dienstag dürften die Frühlingsgefühle allerdings wieder einen Dämpfer in Form einer aktiven Kaltfront erfahren. (sda)