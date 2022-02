Nicht nur Frisuren müssen sich vorsehen: Starke Winde erreichen die Schweiz am Sonntag, was zu Astbrüchen führen kann. Bild: KEYSTONE

Ein Sturm zieht auf: Heftige Winde mit Regen erreichen die Schweiz am Sonntagabend

Am Sonntag wird es stürmisch: Böen von 70 bis 110 km/h, auf den Gipfeln auch bis 160 km/h, erreichen die Schweiz.

Wer sich am Sonntagmorgen früh aus dem Bett quälen konnte, wurde mancherorts mit einem spektakulären Morgenrot belohnt. «Abendrot – Schönwetterbot, Morgenrot – mit Regen droht», heisst eine alte Bauernregel hierzulande. Auch wenn diese nicht immer zutrifft, so deutet das heutige Morgenrot laut Meteonews auf einen Wetterumschwung hin – und der hat es in sich.

Im Laufe des Tages legt der Wind immer mehr an Stärke zu und die Wolken, aus Nordwesten kommend, werden immer dichter. Am Abend erreicht die Schweiz aus Norden eine Störung des Tiefs Roxana, die teils stürmische Winde und kräftigen Niederschlag mitbringt.

Am Nachmittag werden die Wolken aus Nordwesten rasch dichter, gegen Abend kommt verbreitet Regen auf. Im Flachland können die Böen bis zu 110 km/h, erreichen auf den Gipfeln teils sogar bis 160 km/h. Deshalb ist Vorsicht vor Astbruch und umstürzenden Bäumen geboten.

(adi)