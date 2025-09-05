sonnig17°
Wetter Schweiz: Sonniges Wochenende und sichtbarer Blutmond

Un jeune garcon saute dans l&#039;eau du lac Leman a la petite plage de la Perle du Lac, lors d&#039;une chaude journee, ce dimanche 13 juillet 2025 a Geneve. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi)
Wenn man dieses Jahr noch einmal im See baden will, ist der Sonntag wohl nicht der übelste Tag.Bild: KEYSTONE

Am Wochenende gibt der Sommer sein Comeback – ganz kurz und mit Blutmond

05.09.2025, 16:5905.09.2025, 17:36
Mehr «Schweiz»

Seit der August vorbei ist, kühlt es in der Schweiz merklich ab. Am Donnerstag zog zudem eine Kaltfront vom Atlantik her über die Schweiz und sorgte dabei für Gewitter, die an einem Tag mehr als 15'000 Blitze verursachten.

Am Wochenende kommt jetzt aber ein – womöglich letztes – kurzes Aufbäumen des Sommers. Laut MeteoNews dürfen wir uns am Samstag in der gesamten Schweiz über viel Sonnenschein freuen. Nur vereinzelt sollen Wolken auftreten.

Zudem steigt das Thermometer im gesamten Flachland wieder über 20 Grad Celsius, im Tessin wird mit einer Tageshöchsttemperatur von 26 Grad Celsius gar ein Sommertag erwartet.

Wetter in der Schweiz am Samstag, 6. September 2025. Laut MeteoNews-Prognose
Die Wetterprognose für den Samstag, 6. September.Bild: MeteoNews

Das «richtige» Sommer-Comeback ist dann aber am Sonntag zu erwarten. Ausser in der Nordostschweiz steigt das Thermometer gemäss Prognosen im ganzen Flachland und im Tessin wieder über 25 Grad. Speziell in der West- und Nordwestschweiz wird es sommerlich-heiss. In Basel werden 28 Grad prognostiziert.

Wetter in der Schweiz am Sonntag, 7. September 2025. Laut MeteoNews-Prognose
Die Wetterprognose für den Sonntag, 7. September.Bild: MeteoNews

Sonnig wird es am Sonntag ebenfalls vor allem in der West-, Nordwest- sowie der Südschweiz. Wer in der Region Zürich oder in der Ostschweiz zuhause ist, muss mit etwas mehr Wolken rechnen.

Mondfinsternis am Sonntag

Am Sonntagabend findet zudem die zweite Mondfinsternis des Jahres statt, und anders als bei der Mondfinsternis im März handelt es sich dieses Mal um eine totale Mondfinsternis. Das bedeutet, die Erde deckt für eine kurze Zeit komplett den Mond von der Sonne ab.

Dieses Phänomen ist auch als Blutmond bekannt, da sich der Mond aufgrund des durch die Erdatmosphäre fallenden Sonnenlichts rötlich verfärbt. Das Sonnenlicht wird in der Atmosphäre gestreut, wobei nur die roten Anteile den Mond erreichen.

Wenn das Wetter wie prognostiziert mitspielt, wird der Blutmond in der Schweiz ab dem Mondaufgang sichtbar sein, in Zürich ist das zum Beispiel um 19.51 Uhr. Die maximale Verdunkelung tritt dann um etwa 20.15 Uhr ein. Die totale Verdunkelungsphase dauert anschliessend noch bis 21 Uhr, die partielle bis zirka 22 Uhr. Ab dann erleuchtet ein normaler Vollmond den Himmel. Bis zum nächsten Blutmond müssen wir in der Schweiz dann bis zum 31. Dezember 2028 warten.

Nächste Woche wieder viel Regen

Nach dem warmen und sonnigen Wochenende wird es gemäss Prognosen schweizweit wieder regnerischer und kühler. Bis am Freitag sinken die Temperaturen im Flachland wieder unter die 20-Grad-Marke. Für den Dienstag und den Mittwoch wird zudem für weite Teile der Schweiz Regen vorausgesagt, auch an den anderen Tagen soll es vereinzelt regional zu Regenschauern kommen.

Wetter Schweiz: Montag, 8. September 2025 bis Freitag, 12. September.
So wird das Wetter in der nächsten Woche. Links die Deutschschweiz, in der Mitte die Westschweiz, rechts das Tessin.Bild: MeteoSchweiz


