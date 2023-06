28,9 Grad: Sitten knackt den bisherigen Temperaturrekord in diesem Jahr

Mehr «Schweiz»

Die Walliser Kantonshauptstadt Sitten hat den diesjährigen Temperaturrekord geknackt: Am Freitag wurde es dort 28.9 Grad warm, wie Meteonews Schweiz auf Twitter vermeldete.

Damit wurde der bisherige Rekord für das laufende Jahr um 0.1 Grad übertroffen. Bisheriger Rekordhalter war Visp, ebenfalls im Wallis, mit 28.8 Grad am 27. Mai. Am zweitwärmsten war es am Freitag in Visp mit 28.6 Grad und in Biasca im Tessin mit 28 Grad. (sda)