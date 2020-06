Schweiz

Wetter Schweiz: Tessin meldet ersten Hitzetag des Jahres



31,7 Grad in Chiasso: Erster Hitzetag des Jahres im Tessin

Im Tessin ist am Montag der erste offizielle Hitzetag dieses Jahres verzeichnet worden. In Cadenazzo TI war es schon am Mittag über 30 Grad heiss, wie der Wetterdienst SRF Meteo auf Twitter meldete.

Erster offizieller #Hitzetag im #Tessin im Jahr 2020 🌡️: In #Magadino / Cadenazzo wurde es schon um dem Mittag über 30 Grad heiss - und es geht noch mehr 😓... ^sba pic.twitter.com/PDGQzOwFaV — SRF Meteo (@srfmeteo) June 22, 2020

Um 13 Uhr war es in Cadenazzo laut MeteoSchweiz bereits 31.2 Grad heiss. In Chiasso wurden sogar 31.7 Grad gemessen und in Stabio 30.8. Grad. Damit lagen die Temperaturen generell in der Magadino-Ebene und im Südtessin deutlich über der Hitze-Schwelle von 30 Grad. Im Verlauf des Nachmittags dürfte es noch wärmer werden.

Im Norden bescherte ein schwache Störung einige Wolken und stellenweise etwas Regen. Die Temperaturen lagen am Mittag bei 19.6 Grad in St. Gallen, 21.7 Grad in Bern und 24.5 Grad in Lausanne. In Sion wurden 25.2 Grad gemessen.

screenshot: srf meteo

Auch in den nächsten Tagen bleibt es laut Prognosen warm bis heiss. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich auch im Norden die Hitzemarke von 30 Grad. (cma/sda)

