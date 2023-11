«Dynamisches Herbstwetter» – oder wenn der Schnee bedrohlich nahe kommt

Jetzt ist es eindeutig da: das Schreckgespenst namens Herbst. Bemerkbar am Hudelwetter und den farbigen Blättern an den Bäumen. Schon anfangs Woche meldete MeteoNews «dynamisches Herbstwetter» mit viel Regen und Wind. Am Donnerstag sorgt eine «aktive Störungszone» für ordentlich Regen.

Die Schneefallgrenze sinkt heute von Westen her allmählich unter 1500 Meter. In der Nacht auf Freitag dann sogar gegen 1000 Meter.

In den höheren Lagen der Alpen dürfen sich die Skigebiete demnach über einen ordentlichen Neuschneezuwachs und eine gute Grundlage für den bevorstehenden Winter freuen, so MeteoNews. Oberhalb von 2000 Metern fallen bis Freitagmorgen verbreitet 20 bis 40 cm Neuschnee. In den östlichen Alpen sind es lokal bis zu 50 cm.

