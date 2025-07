Die Bauarbeiten an der Julierstrasse in Chur starten – so lange dauern sie

Das Projekt dauert drei Jahre. Grund sind mehreren Faktoren: Die Arbeiten erfolgen unter engen Platzverhältnissen bei laufendem Verkehr, in steilem Gelände und im Siedlungsgebiet. Auf der Projektlänge von 500 Metern verlaufen zudem rund 6000 Meter Leitungen, was die Bauzeit erheblich beeinflusst.

In den Jahren 2026 und 2027 wird der Ausbau der Strasse auf den Regelquerschnitt von sieben Metern fortgesetzt. Zudem werden der behindertengerechte Umbau der Bushaltestellen, die Verbesserung der Linienführung und Sichtverhältnisse sowie Massnahmen für den Langsamverkehr realisiert.

Im ersten Baujahr 2025 wird nach der Einrichtung der Baustelle die erste Ausbauetappe in Angriff genommen. Diese umfasst den Ausbau des talseitigen Trassees sowie die Anpassung zweier Stützbauwerke. Die steile Hanglage und der begrenzte Platz erfordern eine etappenweise und technisch anspruchsvolle Ausführung. Die Strasse bleibt während der Bauzeit mindestens einspurig befahrbar, um Einschränkungen für Anwohnende und Verkehrsteilnehmende möglichst gering zu halten.

Autofahrer in Chur müssen die nächsten Jahre starke Nerven bewahren, denn es gibt eine längere Baustelle. Betroffen ist die Julierstrasse. Sie ist Teil des nationalen Hauptstrassennetzes. Die stark frequentierte Verkehrsachse ist sowohl für den Durchgangsverkehr als auch für den Zugang zur Tourismusregion Lenzerheide-Valbella von grosser Bedeutung.

Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten an der Julierstrasse im Abschnitt Rosenhügel – Hohenbühlweg in Chur. Die Arbeiten erstrecken sich über knapp drei Jahre und erfolgen etappenweise.

Die Julierstrasse in Chur wird etappenweise erneuert.

Die Julierstrasse in Chur wird etappenweise erneuert. Bild: Kanton Graubünden

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Scientology verteilt Drogen-Flyer an Fussball-EM – das steckt dahinter

Junge Frau wird in Genf nicht in Restaurant gelassen – wegen ihres Kopftuchs

Druck auf Trump wächst – jetzt will auch Mike Johnson Veröffentlichung der Epstein-Files

Du wirst nie erraten, was sich hinter diesem Titel verbirgt

Hast du die subtilen Sticheleien in der Coop- und Migros-Werbung bemerkt?

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

Die Bauarbeiten an der Julierstrasse in Chur starten – so lange dauern sie

Am kommenden Montag beginnen die Bauarbeiten an der Julierstrasse im Abschnitt Rosenhügel – Hohenbühlweg in Chur. Die Arbeiten erstrecken sich über knapp drei Jahre und erfolgen etappenweise.

Autofahrer in Chur müssen die nächsten Jahre starke Nerven bewahren, denn es gibt eine längere Baustelle. Betroffen ist die Julierstrasse. Sie ist Teil des nationalen Hauptstrassennetzes. Die stark frequentierte Verkehrsachse ist sowohl für den Durchgangsverkehr als auch für den Zugang zur Tourismusregion Lenzerheide-Valbella von grosser Bedeutung.