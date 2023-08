Schweizer Nullgradgrenze lag in der Nacht so hoch wie noch nie

Hitzefrei in der Schweiz: Gibt es das wirklich oder ist das nur ein altes Schulmärchen?

Der letzte Rekord mit 5184 Metern über Meer war Ende Juli 2022 gemessen worden, wie Meteoschweiz am Montagmorgen mitteilte. (sda)

Noch nie lag die gemessene Nullgrad-Grenze höher: Laut Wetterdiensten ist die Nullgradgrenze in der Nacht auf Montag in Payerne VD auf einer Höhe von 5299 Metern über Meer gemessen worden. Das waren 115 Meter höher als zuvor.

In Pratteln BL ist am Montagmorgen ein Industriegebäude nahe des Bahnhofs in Brand geraten. Der Zugverkehr wurde laut Alertsuisse eingestellt.