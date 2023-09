Heute Abend ist mit Gewittern zu rechnen (Archivbild). Bild: keystone

Jetzt kommen die Gewitter

Ab Dienstag sind Gewitter möglich und es kühlt ab. Der Sommer verabschiedet sich aber noch nicht vollends.

Mehr «Schweiz»

Die watson-Redaktion ist in zwei Lager gespalten: Die «Alles-ausser-heisse-Sommer-macht-mich-depressiv»-Front sowie die «Klimaanlage-sofort-oder-ich-schmelze»-Front.

Das Einzige, was beide Fronten vereint ist, dass Sonnenschein in jedem Fall regnerischen Tagen vorgezogen wird. Darum werden die nächsten Tage für alle hier schwer werden.

Denn wie SRF Meteo schreibt, sind ab Dienstag zunehmend Gewitter möglich – besonders in den Bergen, wo es bereits am Nachmittag krachen kann. So heftig wie die Gewitter vom August werden sie laut Prognose allerdings nicht ausfallen. Die Temperaturen fallen.

Die Gewitter ziehen dann von Südost nach Südwest – und ab der Nacht auf Mittwoch kann der Regen voraussichtlich die ganze Schweiz treffen.

Die herbstlichen Temperaturen lassen aber noch auf sich Warten. Nach den Gewittern kehren die spät-sommerlichen Temperaturen mit knapp unter 30 Grad bereits Mitte Woche wieder zurück. (yam)