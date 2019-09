Schweiz

Diese drei Grafiken geben dir die Hoffnung auf den Spätsommer zurück

Nach diesem schönen Wochenende erwartete uns heute ein regnerischer Start in die neue Woche. Kein Grund zur Sorge – unsere Auswertung beweist, dass es nochmals schön (und warm) werden kann.

Sommertage im Herbst

Sind wir ehrlich – es regnet heute zwar, wirklich kalt ist es aber trotzdem noch nicht. Trotzdem, ein paar schön warme Stunden über 25 Grad würden wir gerne noch geniessen. Von allen Tagen in September, Oktober und November der letzten zehn Jahre (2009 - 2018) wurden in Zürich an insgesamt 36 Tagen sommerliche Temperaturen über 25 Grad gemessen.

Solche (Spät-)Sommertage machen also einen Anteil von 4% aus in einem durchschnittlichen Herbstmonat.

Durchschnitts-Temperaturen im Herbst

Diese Grafik zeigt, an wie vielen Herbsttagen in den letzten zehn Jahren eine bestimmte Temperatur gemessen wurde. Am häufigsten zeigte das Thermometer demnach zwischen 15 und 16 Grad an.

Vorläufig dürfen wir aber auf etwas mehr hoffen: Die Durchschnittstemperatur im September betrug in den letzten zehn Jahren 19.8 Grad. Im Oktober lag sie immerhin noch bei 14.0 und in einem durchschnittlichen November noch bei 8.5 Grad.

Höchst- und Tiefstwerte

Beginnen wir mit dem (zumindest für viele Leute) Horrorszenario: Die kältesten Tage im Herbst der letzten zehn Jahre.

30. November 2010: -2.5 Grad 27. November 2010: -1.9 Grad 28. November 2013: -0.7 Grad 28. Oktober 2012: -0.2 Grad 26. November 2010: 0.0 Grad

Aber: Die kurzen Hosen solltest du noch nicht zu weit weg legen. In den letzten Jahren wurden im Herbst auch schon (fast unangenehm) warme Temperaturen gemessen.

1. September 2009: 30.7 Grad 5. September 2013: 28.5 Grad 12. September 2018: 28.4 Grad 3. September 2011: 28.0 Grad 10. September 2011: 27.9 Grad

Erwartungsgemäss sind die Chancen auf hohe Temperaturen anfangs September deutlich höher. Doch auch gegen Ende September liegt noch was drin. Vor knapp einem Jahr hat Zürich in der zweiten Septemberhälfte noch 6 Sommertage über 25 Grad registriert. Die Hoffnung stirbst zuletzt!

Datenquelle Die Temperaturangaben stammen von der Messstation Zürich Fluntern aus den Jahren 2009 bis 2018 und wurden uns von MeteoSchweiz zur Verfügung gestellt.

