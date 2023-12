Die anhaltenden Schneefälle haben am Samstag an zahlreichen Orten der Schweiz für Verkehrsprobleme gesorgt. Vielerorts unterbrachen umstürzende Bäume den Bahn- oder den Strassenverkehr.Betroffen waren in derdie S-Bahn-Linien Bern-Schwarzenburg und Belp-Thun. In der Region Luzern fiel zwischen Wolhusen und Malters LU ein Baum auf die Gleise der Strecke Langnau i. E. - Luzern. Im Verlauf des Samstagnachmittags sollten diese Störungen behoben werden, wie dem Bahninformationsdienst Railinfo der SBB zu entnehmen war.Imwaren am Samstagmorgen wegen des Schnees die Strecken Chur - Arosa, auf der Albulalinie der Streckenabschnitt zwischen Tiefencastel und Samedan sowie die Strecke Davos - Filisur unterbrochen. Auch diese Störungen wurden behoben. Doch meldete Railinfo witterungsbedingte Einschränkungen im Bahnhof Chur bis mindestens Samstagabend.Die Strecke Zürich-München war am Samstagnachmittag zwischen St. Margrethen SG und München unterbrochen. Auf der Linie in Richtung Stuttgart gab es am Morgen Probleme. Diese konnten aber behoben werden. In und um München schneite es am Samstag besonders stark.Auf schneebedeckten Strassen kam es allein in den Kantonen Bern und Zürich seit Freitagmorgen zu rund 120 Unfällen, wie es bei den zwei Kantonspolizeien auf Anfrage hiess. Die Kantonspolizei Bern registrierte 60 Meldungen zu auf die Strassen gefallenen Bäumen.Am Samstagnachmittag fiel beispielsweise in der Nähe von Münchenbuchsee BE ein Baum auf die Autobahn A6 zwischen Bern und Biel, wie der TCS vermeldete., so etwa in Klosters und Bergün GR, wie SRF Meteo berichtete. In Arosa GR waren es 65 Zentimeter. Im Flachland fielen in Elm GL laut dem privaten Wetterdienst Meteonews 48 Zentimeter, in St. Gallen 30 und in Zürich-Zürichberg 26 Zentimeter Schnee.Mindestens 15 Zentimeter Schnee wurden auch am Flughafen Zürich-Kloten gemessen. Das führte zu rund vierzig Annullationen von Flügen. So fielen etwa Flüge der Swiss nach Berlin und in das vom Schnee besonders betroffene München aus. Doch auch Flüge etwa nach Brüssel und London konnten nicht durchgeführt werden, wie der Flughafen-Internetseite zu entnehmen war.Flughafen-Mediensprecherin Elena Stern sagte dazu auf Anfrage, der Winterdienst sei die ganze Nacht auf Samstag mit der Schneeräumung beschäftigt gewesen. Es kam auch zu Verspätungen, da die Flugzeuge enteist werden mussten. Der Flughafen Zürich empfahl Reisenden, sich über die Situation zu informieren.