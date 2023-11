Wintereinbruch und Schnee in der Schweiz: Das Wichtigste im Liveticker

In Deutschland hat der Wintereinbruch bereits gestern begonnen: Dabei hat Glatteis auf den Strassen in Bayern zu einer Massenkarambolage mit mehreren Verletzten geführt. Am Dienstagabend kam es auf der Bundesstrasse 13 im Landkreis Weissenburg-Gunzenhausen zu einem Verkehrsunfall, an dem zehn Fahrzeuge beteiligt waren, wie die Polizei Mittelfranken mitteilte. Vier Verkehrsteilnehmer wurden demnach leicht verletzt, zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht.



Auf einer Brücke zwischen Muhr am See und Gunzenhausen kollidierten insgesamt zehn Fahrzeuge. Ein Autofahrer verlor auf Grund der Glätte die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Um einen Zusammenstoss zu vermeiden, leitete der hinter dem Auto fahrende Lkw eine Gefahrenbremsung ein, so dass sich der Lkw auf der Brücke querstellte.



Acht Verkehrsteilnehmer konnten ihre Fahrzeuge nicht rechtzeitig zum Stehen bringen, so dass weitere Zusammenstösse folgten. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (sda/afp)