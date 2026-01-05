freundlich-4°
Crans-Montana: Marc Rochat besuchte «Le Constellation» kurz vor Tragödie

Switzerland&#039;s Stefan Rogentin, left, and teammate Marc Rochat show their bronze medal in a men&#039;s team combined event, at the Alpine Ski World Championships, in Saalbach-Hinterglemm, Austria, ...
Marc Rochat (rechts) gewann im vergangenen Winter an der Seite von Stefan Rogentin WM-Bronze in der Teamkombination.Bild: keystone

Schweizer Ski-Ass besuchte kurz vor der Tragödie seine einstige Stammbeiz

Slalomfahrer Marc Rochat kennt die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana wie seinen Hosensack. Der Romand feierte den Silvester öfters dort und war kurz vor dem verheerenden Unglück da.
05.01.2026, 10:1205.01.2026, 10:12

Den Jahreswechsel verbrachte Marc Rochat vor wenigen Tagen in Zermatt, auf der anderen Seite des Walliser Haupttals. In Crans-Montana, wo der Lausanner einst als Jugendlicher das Skifahren gelernt hat, war er noch am Tag vor Silvester – unter anderem auf der Terrasse des «Le Constellation».

Er sei mit seiner Frau dort eingekehrt, berichtete Rochat dem «Blick». «Aber nicht an der Bar im Untergeschoss, sondern auf der Veranda. Wir haben dort einen Tee getrunken.»

epa12626288 Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, 04 January 2026. At least 40 pe ...
Ein Meer aus Blumen und Kerzen im Gedenken an die Opfer in Crans-Montana.Bild: keystone

Sorge um jugendliche Bekannte

Der 33-Jährige kennt «Le Constellation», wo in der Silvesternacht mindestens 40 zumeist junge Menschen ihr Leben verloren haben, sehr gut. Rochat vergnügte sich früher selber oft dort. «Ich habe mich als Jugendlicher in diesem Lokal, das damals mit besonders schönen Teppichen im Leoparden-Look bestückt war, sehr wohl gefühlt. Ich habe dort einige Silvester-Partys gefeiert.»

Als Marc Rochat am Neujahrstag vom Unglück erfuhr, waren seine Gedanken bei Jugendlichen, die in Crans-Montana eine Privatschule besuchen und die er unter anderem wegen gemeinsamer Skitage kennt. Einige der Schüler würden ihn «ein bisschen als grossen Bruder» betrachten, erzählte er.

«Einer dieser Burschen trägt wie mein Sohn den sehr seltenen Namen Lupo.» Er sei davon ausgegangen, dass dieser mit Kollegen zur Silvesterparty ins «Le Constellation» gegangen seien, das habe ihn sehr besorgt. Doch: «Lupo konnte rechtzeitig fliegen. Nach seiner Rettung hat er CNN ein Interview gegeben.»

Video: watson/Hanna Dedial

Im Gedenken an die Opfer

Für den Slalomfahrer steht am Mittwochabend das nächste Weltcup-Rennen auf dem Programm, im italienischen Madonna di Campiglio. Marc Rochat beabsichtigt, mit einem Trauerflor am Arm zu starten – so wie seine Kollegin Camille Rast, die damit am Wochenende den Riesenslalom und den Slalom in Kranjska Gora gewonnen hatte.

«Es war nicht einfach, heute zu fahren», sagte Rast, die aus Vétroz unweit von Crans-Montana stammt, nach ihrem Erfolg am Samstag. «Der Sport löst so viele Emotionen aus.» Sie hoffe, dass sie es geschafft habe, einigen Familien eine kleine Freude zu bereiten. (ram)

Baumaterial und Umbau der Bar – dazu ermitteln die Behörden im Fall Crans-Montana
Mehr zum Unglück:
Themen
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
1 / 24
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
quelle: x
Die Momente vor dem Brand in Crans-Montana
Video: watson
