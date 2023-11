Berner Traditionsbetrieb macht nach 154 Jahren dicht – 56 Mitarbeitende verlieren Stelle

Mehr «Schweiz»

Die Mobelwerkstätte Vifian in Schwarzenburg muss schliessen. Bild: Google Maps

Die Möbelwerkstätte Vifian in Schwarzenburg muss Ende März 2024 ihren Betrieb einstellen. Die Verantwortlichen nennen wirtschaftliche Gründe für diesen Schritt. 51 Mitarbeitende und fünf Lernende verlieren ihre Stelle.

Das Unternehmen will die Betroffenen bei der Suche nach eine Anschlusslösung unterstützen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Angesichts des grossen Fachkräfte- und Lehrlingsmangels in der Branche, dürften die «sehr engagierten und kompetenten» Mitarbeitenden rasch eine neue Beschäftigung finden, hofft der Verwaltungsrat.

Er bedauert die Entlassungen. Die Mitarbeitenden hätten die Transformationsanstrengungen der letzten Jahre mit viel Herzblut mitgetragen. «Leider ist es trotz allem nicht gelungen, langfristig am Markt zu bestehen» zieht die Unternehmensführung Bilanz.

Nicht zu verkraftender Verlust

Nach Jahren schlechter werdender Ergebnisse fährt Vifian 2023 einen substanziellen Verlust ein, der nicht mehr verkraftbar sei, begründeten die Verantwortlichen ihren Entscheid.

Auch die Auftragslage fürs kommende Jahr sei «höchst ungenügend». Die konjunkturellen Rahmenbedingungen veränderten sich rasch, ohne Aussicht auf Verbesserung.

Keine Nachfolgeregelung

Der steigende Margendruck und das schlechte konjunkturelle Umfeld nagen an der Branche. Trotz frühzeitiger und intensiver Bemühungen konnte Firmeninhaber Hannes Vifian keine passende Nachfolgeregelung finden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Unternehmensführung entschied sich daher für eine geordnete Schliessung der Möbelwerkstätte auf Ende März 2024. Der Betrieb nimmt noch bis Ende Jahr soweit möglich Bestellungen entgegen und wird alle bis zur Schliessung abwickeln. Vifian sucht zudem aktiv Produktionsfirmen, die Kollektionen und Produkte weiter produzieren.

Das Schwarzenburger Traditionsunternehmen besteht seit 154 Jahren. Es setzt unter anderem auf Inneneinrichtungen. So produzierte Vifian etwa die Inneneinrichtungen der BLS-Reisezentren in den Bahnhöfen. (sda)