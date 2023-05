Jetzt ist es fix: Staatssekretärin Livia Leu tritt als EU-Chefunterhändlerin zurück

Livia Leu Bild: keystone

Livia Leu, Staatssekretärin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), wird Botschafterin in Berlin. Sie wird die laufenden Sondierungsgespräche mit der EU noch zu Ende führen und danach ihren neuen Job antreten.

Das teilte der Bundesrat am Mittwoch mit - und bestätigte damit Berichte der Tamedia-Zeitungen und weiterer Medien vom Vortag. Leu werde ihren Posten als Staatssekretärin im Herbst aufgeben, hiess es. Danach werde sie als Schweizer Botschafterin in Deutschland amten. Sie ersetzt in Berlin Paul Seger, der in Pension geht.

Die 62-jährige Spitzendiplomatin ist seit Herbst 2020 federführend bei den Gesprächen mit der EU. In ihre Amtszeit fiel auch der Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen mit der EU im Jahr 2021. Seither sondieren Leu und ihr Team mit EU-Vertreterinnen und -Vertretern das weitere Vorgehen. Ende März 2023 teilte der Bundesrat mit, dass bis Ende Juni die Eckwerte eines Verhandlungsmandats erarbeitet werden sollen.

