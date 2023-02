Swiss-Kabine-Crew lehnt Lohnerhöhung von 18 Prozent ab

Und jetzt? Der alte Gesamtarbeitsvertrag aus dem Jahr 2015 läuft nun weiter. Frühestens Ende April kann er auf April 2024 gekündigt werden, sowohl von der Kapers als auch von der Swiss – dann wären theoretisch auch Streiks möglich. Bis dahin bleiben allerdings alle aktuellen Regelungen in Kraft. Für die Airline hätte der neue, abgelehnte GAV zusätzliche Kosten in der Höhe von rund 100 Millionen Franken bedeutet.

Und dann wäre da noch die neue Situation im Arbeitsmarkt. Weltweit suchen Firmen nach qualifizierten Arbeitskräften – so auch die Swiss in der Kabine. Dessen sind sich die Leute bewusst, es ist eine andere Ausgangslage als noch vor einem Jahr, sagt Nikolic-Fuss. Die Angestellten sind sich ihrer Machtposition bewusst und wollen sich nicht mehr alles diktieren lassen. Ein Blick nach Deutschland zeige schliesslich, dass auch vermehrt mit Streiks Forderungen durchgebracht werden könnten.

Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren der Frust beim Personal stark aufgestaut, auch weil die Airline während der Coronakrise 330 Kündigungen in der Kabine aussprach, was sich nachträglich als zu viel erwies. Im Zuge der Markterholung fehlte der Swiss dann plötzlich das nötige Kabinenpersonal. Ein Grosser Teil der Crew trägt seit längerem einen Protest-Pin mit dem Bild einer symbolischen Zitrone. Denn diese gilt beim Personal als ausgepresst.

Es klang wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Anfang Dezember gaben die Swiss und ihre Kabinenpersonal-Gewerkschaft Kapers bekannt, dass man sich auf einen neuen Gesamtarbeitsvertrag geeinigt hatte. Angesichts der Verbesserungen aus Personalsicht schien die Annahme durch die Kapers-Mitglieder nur noch Formsache zu sein. «Die Attraktivität des Flight-Attendant-Berufs wird mit diesen Massnahmen aufgewertet», sagte damals Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-Fuss. «Wir haben laut unseren Informationen den höchsten Bruttobasislohn in der Kabine in ganz Europa verhandelt, wenn nicht sogar weltweit.»

Fertig Bargeld und Papierticket: Wie die Bankkarte bald Zug und Bus erobern könnte

Die ÖV-Branche will sich bis in zwölf Jahren gänzlich von physischen Tickets verabschieden. Jetzt zeichnet sich eine Übergangslösung ab. Die SBB haben den Auftrag gefasst, ein Konzept zu erarbeiten.

Das Papierticket in Bus, Tram und Zug ist ein Auslaufmodell. Die Branche des öffentlichen Verkehrs will den Billettverkauf so rasch wie möglich digitalisieren: Handy statt Münz und Papier, lautet die Devise. Doch auf der Reise vom klassischen Billett zum vollständig digitalisierten Fahrausweis zeichnet sich nun ein Zwischenhalt ab. In den Fokus rückt eine Lösung, die der Kanton Graubünden vorantreibt. Dort können seit vergangenem Dezember Passagiere ihr Bus- und Zugbillett per Karte kaufen. Die Lesegeräte, die am Perron oder direkt im Bus stehen, akzeptieren neben dem Swisspass mit Bezahlfunktion auch Debit- und Kreditkarten.