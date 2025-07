Der «mio by migrolino»-Shop geht heute, Donnerstag 3. Juli, am Bahnhof Baden auf. Bild: Migros

Migros bringt Kleinladenkonzept erstmals an Bahnhof

Die Migros-Tochter Migrolino hat am Donnerstag in Baden den ersten «mio by migrolino»-Shop an einem Bahnhof eröffnet. Bislang war das Kleinstflächenkonzept nur an Tankstellen verfügbar.

Mit dem Schritt an stark frequentierte Verkehrsknotenpunkte reagiert das Unternehmen auf das veränderte Konsumverhalten mobiler Kundschaft, wie die Migros am Donnerstag mitteilte. Zielgruppe sind Pendlerinnen, Pendler und Reisende, die ihre Einkäufe in kurzer Zeit erledigen wollen. Der neue Shop bietet bis zu 2000 Artikel, darunter Backwaren, Kaffee und Fertigprodukte.

Der Pilot in Baden ist Teil einer grösseren Expansionsstrategie. Weitere solche Shops an Bahnhöfen sollen bis Ende 2026 folgen. Gleichzeitig sollen weitere Kleinshops an Tankstellen dazukommen. 2020 wurde der erste mio-Shop eröffnet. Mittelerweile betreibt Migrolino das Kleinstflächenformat an 56 Tankstellen.

Mit «mio by migrolino» will der Detailhandelsriese sein Convenience-Shop-Modell von Migrolino auf sehr kleine Ladenflächen von unter 80 Quadratmetern übertragen. Das Sortiment ist dabei auf das Wesentliche reduziert. Es umfasst Eigenmarken des Migros-Konzerns wie auch bekannte Markenprodukte. (sda/awp)