Steuervorlage: Zürcher sagen laut Hochrechnung Ja



Bild: KEYSTONE

Hochrechnung: Zürcher sagen Ja zur Steuervorlage

Die Zürcher Stimmberechtigten sagen voraussichtlich Ja zur Steuervorlage. Die erste Hochrechnung sagt der kantonalen Umsetzung der Steuerreform einen Ja-Stimmenanteil von 54.9 Prozent voraus.

Das Vertrauensintervall der Ja-Stimmen liegt zwischen 50.7 und 59 Prozent. Das Ergebnis dürfte sich somit auch nicht mehr ändern.

Die Steuervorlage lockte die Zürcherinnen und Zürcher offensichtlich nicht in Scharen an die Urne. Die Stimmbeteiligung liegt gemäss Hochrechnung bei mageren 26.5 Prozent.

Bei der Vorlage geht es um die kantonale Umsetzung der Firmensteuerreform des Bundes, die im Mai vom Volk gutgeheissen wurde. Diese Reform hebt ab 2020 die privilegierte Stellung vieler Unternehmen auf, die nun mehr Steuern bezahlen müssten. Mit der Annahme der Steuervorlage gibt das Zürcher Stimmvolk grünes Licht für ein Massnahmenpaket, das diese Firmen trotz der Steuerreform in der Schweiz halten will. Unter anderem will der Kanton den Gewinnsteuersatz für alle Firmen von 8 auf 7 Prozent senken. (dhr/sda)

