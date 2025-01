Weshalb der Kündigungsschutz in der Schweiz seit 20 Jahren nicht gut genug ist

Da geht es etwa um einen Teamleiter, der seine Firma wiederholt auf gravierende Sicherheitsmängel hingewiesen hat. Als er schliesslich die Arbeit wegen eines ungesicherten Gerüsts einstellen muss, wird er am Tag darauf entlassen. Oder um eine Frau, die in der Nachtschicht im Reinraum einer Medizinaltechnikfirma arbeitete. Im Schutzanzug verpackt sie unter sterilen Bedingungen Produkte. Trotzdem kriegt sie gesundheitliche Probleme. Als sie mit anderen Angestellten eine Zulage für die Arbeit fordert, wird sie von ihren Vorgesetzten gemobbt und anschliessend entlassen.

Die Schweizer Post gab sogar eine eigene Briefmarke heraus. Symbolisch war darauf der Tripartismus dargestellt; also die konsensorientierte Zusammenarbeit von Gewerkschaften, Arbeitgebern und des Bundes, wenn es um die Gestaltung der Arbeitswelt geht. Doch gerade die Errungenschaft, auf welche die Schweiz so grosse Stücke hält, scheint beim Thema der missbräuchlichen Kündigung abhanden gekommen zu sein.

Doch die Aufnahme auf der schwarzen Liste kam nun ungelegen. Dass die älteste UNO-Organisation 2019 ihren 100-Jahr-Geburtstag feierte, hatte für die Schweiz grosse Bedeutung. Die ILO hat ihren Sitz in Genf und ist dort auch die grösste UNO-Arbeitgeberin der Stadt. In diesem prestigeträchtigen Jahr bewarb sich die Schweiz zusätzlich um das Präsidium der Organisation.

Das war auch ein strategischer Zug. Die Kritik der ILO war dem Bundesrat wohlbekannt. Sie rüffelte die Schweiz in den Jahren davor mehrmals dafür, dass sie das entsprechende internationale Übereinkommen nie umgesetzt habe. Der Bundesrat verteidigte stets das liberale Arbeitsgesetz der Schweiz. Das geltende Recht biete ausreichenden Schutz in Fällen missbräuchlicher Kündigung.

Die UNO-Organisation sah es als erwiesen an, dass die Schweiz gewerkschaftlich aktive Arbeitnehmende nicht genügend vor einer missbräuchlichen Kündigung schützt. Wer sich hierzulande in seinem Betrieb für bessere Arbeitsbedingungen einsetzt und allenfalls streikt, laufe Gefahr, dass ihm gekündigt wird. Unliebsame Angestellte könnten so mundtot gemacht werden.

