Arbeitslosigkeit bleibt bei tiefen 2 Prozent

Kaum mehr eine Rolle am Schweizer Arbeitsmarkt spielt das Instrument der Kurzarbeit. Im Mai - die Daten werden mit Verzögerung gemeldet - waren nur noch 5552 Personen in Kurzarbeit. Das waren 1315 Personen weniger als im April. Die Anzahl von Kurzarbeit betroffenen Firmen ging um 217 Einheiten auf noch 960 Betriebe zurück. (sda/awp)

Im vergangenen Monat waren auch weniger Menschen in der Schweiz auf Stellensuche. Laut Seco nahm die Zahl der Stellensuchenden gegenüber Juni um 5629 auf 163'315 weiter ab. Vor Jahresfrist waren knapp 220'000 Stellensuchende bei den RAV registriert.

Auf 2 Prozent hatte die Arbeitslosenquote mit Blick in die Vergangenheit zuletzt im November 2001 gelegen. Vor einem Jahr hatte die Quote noch 2,8 Prozent betragen.

Die Arbeitslosenquote verharrte bei 2.0 Prozent und lag saisonbereinigt, also unter Ausklammerung saisonaler Faktoren, zum Vormonat ebenfalls unverändert bei 2.2 Prozent. Damit hatten alle von der Nachrichtenagentur AWP befragten Ökonomen im Vorfeld der Datenpublikation gerechnet.

Ende Juli waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 91'474 Menschen als arbeitslos gemeldet. Das sind 1037 weniger als im Juni und 36'805 weniger als vor einem Jahr, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte.

Auf 2 Prozent hatte die Arbeitslosenquote mit Blick in die Vergangenheit zuletzt im November 2001 gelegen.

Auf 2 Prozent hatte die Arbeitslosenquote mit Blick in die Vergangenheit zuletzt im November 2001 gelegen. Bild: KEYSTONE

In der Schweiz bleibt die Arbeitslosigkeit auf einem sehr tiefen Niveau. Die Arbeitslosenquote liegt mit 2 Prozent weiterhin so tief wie letztmals vor über zwanzig Jahren.

23-Jähriger auf Sportplatz in Kreuzlingen TG gestorben

Eine Initiative nach der anderen in der Schweiz – das sind die Gründe

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Massaker von Oleniwka – die russische Lüge entlarvt in 6 Punkten

40 Tweets und Cartoons, die unsere Gesellschaft in der Klimakrise perfekt beschreiben

Böhse-Onkelz-Fans in Frankfurt: «Er rief ‹Sieg Heil›»

Ab in die Parallelgesellschaft: Corona-Skeptiker planen die Revolution von unten

Der Schweizer Klimastreik steht am Kipppunkt – und mit ihm sein bekanntestes Gesicht

Erwischt! So sieht Eifersucht aus – in 24 lustigen Bildern

23-Jähriger auf Sportplatz in Kreuzlingen TG gestorben

Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag auf einem Sportplatz in Kreuzlingen TG gestorben. Die Hintergründe sind unklar, eine Dritteinwirkung wurde am Sonntag nicht ausgeschlossen.