Feldschlösschen vor allem dank alkoholfreiem Bier mit guten Zahlen

Heute schliesst das Manor-Warenhaus in Zürich – so geht es den Mitarbeitern

Zum Abschied gibt es den «Total-Räumungsverkauf»: Das Manor-Warenhaus an der Zürcher Bahnhofstrasse hat am Freitag ein letztes Mal geöffnet. Die Mitarbeiter nehmen Abschied.

An der Zürcher Bahnhofstrasse geht am Freitagabend um 20 Uhr eine Äre zuende. Nach 35 Jahren schliesst das Manor-Warenhaus sein Türen. «Das ist emotional», sagt ein Mitarbeiter. «Wir sind sehr traurig», sagt seine Kollegin. André Ineichen, Präsident der Personalkommission sagt es so: «Es ist nicht nur der Job, den die Mitarbeitenden verlieren, es ist ihr Leben, ihre Familie.»

Am letzten Tag gibt es nun also noch die letzten Schnäppchen. Für die Kunden ist das erfreulich, für die Mitarbeiter …