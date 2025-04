Bundesrat Guy Parmelin freut sich über das neue Freihandelsabkommen. Bild: keystone

Schweiz schliesst Freihandelsabkommen mit Malaysia ab

Mehr «Schweiz»

Die Schweiz baut ihr Netz an Freihandelsabkommen weiter aus. Zusammen mit den anderen Efta-Staaten hat sie mit Malaysia ein Abkommen abgeschlossen, wie der Bund am Freitag mitteilte. Malaysia ist die fünftgrösste Volkswirtschaft in Südostasien.

Das neue Abkommen biete grosses Potenzial für Schweizer Unternehmen, schrieb das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) auf dem Kurznachrichtendienst X. «Ich freue mich sehr über den Abschluss des Freihandelsabkommens», liess sich Staatssekretärin Helene Budliger Artieda zitieren.

Auch Wirtschaftsminister Guy Parmelin meldete sich auf X: «Dieses Abkommen wird unsere Handelsbeziehungen stärken, unseren Unternehmen einen verbesserten Markt bieten und starke Garantien für Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte bieten», schrieb er.

Gemäss Mitteilung des Efta-Sekretariats wird das Abkommen die Wirtschaftsbeziehungen stärken sowie Handel und Investitionen steigern. Es beinhalte auch Verpflichtungen hinsichtlich der öffentlichen Beschaffung, der Menschenrechte sowie des Arbeits- und Umweltschutzes. (pre/sda)