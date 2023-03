Nein, die Menschen in der Schweiz arbeiten nicht immer weniger

Das Problem an einem konkreten Beispiel erklärt

Die Schweiz besteht in diesem Beispiel der Einfachheit halber aus zwei Personen – dem Ehepaar Herr und Frau Müller:



Im Jahr 1990 arbeiten Herr und Frau Müller zusammen 42 Stunden pro Woche. Herr Müller absolviert diese 42 Stunden in einem 100-Prozent-Pensum. Frau Müller kümmert sich um Haus und Kinder, geht aber keiner bezahlten Arbeit nach – sie ist nicht erwerbstätig. Durchschnittlich arbeitet die erwerbstätige Bevölkerung (die nur aus Herrn Müller besteht) 42 Stunden.



Im Jahr 2023 arbeiten Herr und Frau Müller zusammen 51 Stunden pro Woche, also neun mehr als 1990. Herr Müller schuftet 34 Stunden in einem 80-Prozent-Pensum, Frau Müller 17 Stunden in einer 40-Prozent-Anstellung. Beide gehören nun zur erwerbstätigen Bevölkerung. Der Durchschnitt von 17 und 34 Stunden liegt bei 25,5 Stunden. Obwohl die Schweiz (bestehend aus Herr und Frau Müller) mehr arbeitet, sinkt der Durchschnitt.