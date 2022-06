Migros: Exit-Poll zeigt Nein-Trend bei Alkohol-Abstimmung

Hochspannung vor der Urabstimmung der Migros-Genossenschafter über die Zulassung von Alkohol: Eine Befragung unter 1000 Mitgliedern sickert durch.

Bild: keystone

An diesem Samstag endet die Frist, an der die fast 2.3 Millionen Migros-Mitglieder über die Aufhebung des Alkoholverbots abstimmen dürfen. Das offizielle Resultat wird man erst in einigen Tagen erfahren, nachdem in allen Genossenschaften ausgezählt worden ist. Doch die «Schweiz am Wochenende» hat Kenntnis von einer Umfrage, welche unter 1000 Genossenschaftern durchgeführt wurde, die bereits abgestimmt haben.

Laut dieser «Exit-Poll» liegt das Nein-Lager mit 60 Prozent vorn. Das hiesse: Alles bleibt beim Alten. Selbst eine knappe Ja-Mehrheit würde nicht reichen, um dies zu ändern, denn nötig ist eine qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen. Einzig in der Genossenschaft Genf reicht eine absolute Mehrheit für die Zulassung von Alkohol. Gemäss Insidern rechnet man bei der Migros von Chef Fabrice Zumbrunnen inzwischen damit, dass im grössten Teil der Schweiz weiterhin keine alkoholischen Getränke angeboten werden.