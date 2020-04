Schweizer Waffenexporte haben sich im ersten Quartal mehr als verdreifacht

Mit Geduld am Ende: Pflegefachpersonal fordert mehr Lohn und Ausbildungsoffensive

Die Wertschätzung der Bevölkerung in der Coronakrise freut zwar den Pflegefachverband. Statt Worten brauche es nun aber Taten. Die Arbeitsbedingungen müssten sofort verbessert werden.

«Wir sind mit unserer Geduld am Ende», schreibt der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK) in einem am Dienstag veröffentlichten Offenen Brief an das Bundesparlament in Bern. Und die Wortwahl ist deutlich: «Wir fordern Taten. Leere Worte haben wir genug gehört.» Eine finanzielle Anerkennung in dieser ausserordentlichen Situation wäre laut SBK mehr als angezeigt.

Der Verband habe die Massnahmen des Bundes bislang mit «allen Kräften» unterstützt. «Die …