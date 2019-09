Wer Meyer nachfolgen könnte

Noch kursieren keine Namen für den CEO-Posten bei den SBB, noch ist alles Spekulation. Selbst hinter vorgehaltener Hand wollen sich Bahnexperten lieber nicht auf mögliche Kandidaten festlegen – schon gar nicht auf welche von ausserhalb der Bahnwelt. Doch klar ist: Es gibt Personen, die in Betracht gezogen werden müssen. Und andere, die zwar geeignet wären, aber trotzdem nicht in Frage kommen. Allen voran SBB-Personenverkehrschef Toni Häne, der 2021 pensioniert wird.

Zumindest für den Posten interessieren könnte sich dessen Vorgängerin Jeannine Pilloud, die nach ihrem umstrittenen Abgang bei den SBB nun die Techfirma Ascom führt. Aus dem Kreis der Konzernleitung genannt wird Infrastrukturchef Jacques Boschung, der allerdings erst seit kurzem für die SBB arbeitet und neu in der Branche ist. Das zweitgrösste Schweizer Bahnunternehmen, die BLS, wird vom früheren SBB-Mann Bernard Guillelmon umsichtig geführt. Ob ihm der Sprung an die Spitze der zehnmal grösseren SBB gelingen könnte? (sva)