UBS-Chef Sergio Ermotti erhält 2024 knapp 15 Mio. Franken

Der gesamte Verwaltungsrat verdient 2024/2025 inklusive sogenannter Zuschussgebühren 14,0 Millionen Franken und damit weniger als in 2023/24 mit 15,2 Millionen. (awp/sda)

Kelleher selbst, der seit April 2022 Verwaltungsratspräsident der UBS ist, erhält derweil für das Jahr bis zur nächsten Generalversammlung am 10. April 5,5 Millionen Franken. Davor waren es 4,7 Millionen.

Der überwiegende Teil der variablen Vergütung der Geschäftsleitung sei über mehrere Jahre aufgeschoben, lässt sich UBS-Präsident Colm Kelleher in einer Mitteilung der Bank vom Montag zitieren.

An die gesamte Geschäftsleitung der grössten Schweizer Bank werden für 2024 insgesamt 143,6 Millionen Franken ausbezahlt. Im Jahr davor waren es 140,3 Millionen gewesen.

Von den 14,9 Millionen für Ermotti im Jahr 2024 machen 2,8 Millionen das Fixgehalt aus und 12,1 Millionen den variablen Teil des Lohns, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Der Bonus hatte für 2023 bei rund 12,3 Millionen gelegen.

2023 arbeitete Ermotti allerdings lediglich neun Monate für die Grossbank. Er übernahm das CEO-Amt erst per 1. April 2023, um die Integration der übernommenen Credit Suisse zu leiten. Auf ein Jahr hochgerechnet wären es 19,2 Millionen gewesen.

UBS-Chef Sergio Ermotti kassiert für das vergangene Geschäftsjahr in etwa gleich viel Lohn wie 2023 und damit deutlich weniger als zum Teil spekuliert worden war. Er kommt auf eine Vergütung von 14,9 Millionen Franken nach zuvor 14,4 Millionen.

UBS-Boss Sergio Ermotti beim WEF in Davos im Januar.

UBS-Boss Sergio Ermotti beim WEF in Davos im Januar. Bild: keystone

