Schweizer Banken überweisen jetzt Geld innert Sekunden – Anfang einer «Betrugsepidemie»?

Die Raiffeisen-Gruppe beispielsweise hat Instant-Zahlungen in ihr E-Banking integriert. Neu werden die Kunden in der Zahlungsmaske gefragt, ob sie die Option nutzen möchten. «Da Instant-Zahlungen eine sofortige Abbuchung des Betrags auf dem Konto zur Folge haben, werden die Kundinnen und Kunden im Bezahlprozess zusätzlich gefragt, ob die Zahlung wirklich unmittelbar ausgeführt werden soll», hält Raiffeisen fest.

Seit dem 20. August nehmen rund 60 Schweizer Finanzinstitute diese Art von Zahlungen an. Damit sind laut SNB mehr als 95 Prozent des Schweizer Kundenzahlungsverkehrs abgedeckt. Bis spätestens Ende 2026 müssen alle Schweizer Banken den Service anbieten. Überschaubar ist bisher die Zahl der Banken, die Sofortzahlungen ausführen. Laut SNB werden aber in den nächsten Monaten weitere Institute hinzukommen.

Die Technologie bringt laut den Entwicklern - die SNB und die Börsenbetreiberin SIX – viele Vorteile: Die Banken können ihre Risiken verringern. Ein Händler erhält den Ertrag aus einem Verkauf sofort und kann ihn reinvestieren. Der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr kann vereinfacht werden. In vielen EU-Ländern gibt es Instant-Zahlungen bereits seit 2017.

Somit kann erstmals rund um die Uhr, an Feiertagen und am Wochenende Geld verschoben werden. Online-Zahlungen erhalten zumindest für die Endkunden die gleiche Qualität wie Bargeld: Auch dort findet «ein sofortiger finaler Werttransfer» statt, wie es die SNB formuliert. Thomas Moser von der SNB ist davon überzeugt, dass dieses gewissermassen «hochgerüstete Twinten» bald zum Standard wird.

Hier kommen die Instant-Zahlungen ins Spiel, die in der Schweiz seit dem 20. August möglich sind. Die Bankzahlungen im Hintergrund werden neu in Echtzeit - beziehungsweise in maximal 10 Sekunden - abgewickelt. Der Maximalbetrag liegt bei 20'000 Franken.

Zwei Menschen sterben bei Gleitschirmunfall am Breithorn in Zermatt

Verhandlungsteams in Kairo eingetroffen +++ Polio-Impfungen in Gaza gefordert

Betroffenheit bei Weltbild-Kunden nach überraschendem Aus – «Wir haben nichts geahnt!»

Seit Mittwochabend bleibt es dunkel: Vom Konkurs des Unternehmens sind auch Weltbild-Filialen in der Region betroffen – im Tägipark und im Aarepark. Das sagen die benachbarten Geschäfte und Passanten.

In der Weltbild-Filiale im Coop Tägipark in Wettingen bleibt es am Donnerstagmorgen dunkel. Das Gitter beim Eingang ist heruntergelassen, und an den Glasfenstern richtet sich das Weltbild-Team an die Kundschaft: «Das Geschäft bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Wir entschuldigen uns für die entstehenden Unannehmlichkeiten.»