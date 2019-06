Jede siebte Frau verliert wegen Mutterschaft ihre Stelle

Bilanz nach einem Jahr Flüchtlingslehre: Der Aufwand zahlt sich langfristig aus

Nach einem knappen Jahr ist die Zwischenbilanz der neuen Vorlehre für Flüchtlinge positiv.

Einen Flüchtling zu beschäftigen, das sei für den Arbeitgeber ein Stück weit ein Abenteuer. So sagte es Asylministerin Karin Keller-Sutter gestern an einem Medientermin: «Man weiss nicht genau, wie es herauskommt. Das braucht Mut.»

Für Hans Häubi hat sich der Mut ausgezahlt. Häubi sitzt in der Geschäftsleitung einer Spenglerei im Kanton Bern. Die Firma beschäftigt seit vergangenem August den Eritreer Solomon Aklilu, der vor vier Jahren in die Schweiz geflüchtet ist. Aklilu befindet sich in …