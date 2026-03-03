Zweifel erzielt 2025 mit Chips und Snacks weiteren Umsatzrekord

Zweifel hat im letzten Jahr erneut seinen Umsatz steigern können. Das Familienunternehmen führt dies vor allem auf erfolgreiche Produkte in den Bereichen Snacks, Kartoffelchips und Waffeln zurück.

Zweifels Snacksegment sei 2025 um über zehn Prozent gewachsen. Bild: PPR

Gemäss einer Mitteilung vom Dienstag stieg der Umsatz der Zweifel Chips & Snacks AG von 303,9 Millionen Franken im 2024 auf 315,5 Millionen Franken. Das Wachstum der Vorjahre habe 2025 mit dem zehnten Umsatzrekord in Folge fortgesetzt werden können, hiess es im Communiqué.

Zur Zweifel Chips & Snacks AG gehört neben der Marke Zweifel seit 2020 auch der Backwarenhersteller Berger aus Münsingen BE, der süsse Snacks herstellt. Detaillierte Zahlen zur Umsatzentwicklung oder Gewinnzahlen präsentierte das Unternehmen wie gewohnt nicht.

Snacks legen stark zu

Zweifel verriet in der Mitteilung aber, dass das Snacksegment 2025 um über zehn Prozent gewachsen sei. Auch die Kartoffelchips und Waffeln seien «Wachstumsbringer» gewesen. Bei den Waffeln habe Zweifel einen Marktanteil von über zwölf Prozent erreicht.

In der Gastronomie konnte Zweifel die eigenen Erwartungen indes nicht ganz erfüllen. Das Unternehmen führte dies in der Mitteilung auf «den durchschnittlichen Sommer und Winter», sowie auf viele Schliessungen und Konkurse, Nachfolgeprobleme und den Fachkräftemangel zurück. Besser lief es demnach im Detailhandel.

Zweifel baut derzeit seine Kapazitäten für die Herstellung von Snacks aus. In Spreitenbach ZH wird ein neues Werk gebaut, das im Herbst 2027 in Betrieb genommen werden solle, wie es in der Mitteilung hiess. Das Investitionsvolumen beträgt 40 Millionen Franken.

Die Zweifel Chips & Snacks AG beschäftigt nach eigenen Angaben über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (hkl/sda)