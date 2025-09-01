freundlich14°
Wirtschaft

Nestlé entlässt CEO Freixe nach Liebesbeziehung mit Mitarbeiterin

Nestlé entlässt CEO Freixe nach Liebesbeziehung mit Mitarbeiterin

01.09.2025, 19:5702.09.2025, 07:34
Mehr «Schweiz»

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Unternehmenschef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin.

epa12034931 Laurent Freixe, Chief Executive Officer of Nestle, looks on during the Nestle Annual General Meeting at the SwissTech Conference Center (EPFL), in Ecublens near Lausanne, Switzerland, 16 A ...
Muss seinen Posten bei der Nestlé räumen: Laurent Freixe.Bild: keystone

Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoss gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das Aufsichtsgremium ernannte Nespresso-Chef Philipp Navratil zum neuen Konzernchef. Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé.

Die Untersuchung gegen Freixe wurde unter Aufsicht des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Paul Bulcke und des designierten neuen Verwaltungsratspräsidenten Pablo Isla geführt.

Bulcke liess sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, die Entscheidung sei notwendig gewesen: «Nestlé's Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens.» Gleichzeitig dankte er Freixe für dessen langjährigen Einsatz. (sda/awp)

Themen
44 Kommentare
Roelli
01.09.2025 21:10registriert November 2014
Nestlé hat einen Verhaltenskodex? Krass!
insomniac
01.09.2025 21:08registriert Oktober 2022
Haben die beiden Turteltauben etwa auch ein Coldplay-Konzert besucht?
Dr. Rodney McKay
01.09.2025 20:12registriert September 2024
Liebesbeziehungen sind verboten aber Menschen auszubeuten wird gelebt und gefördert. Aha…
