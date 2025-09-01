Nestlé entlässt CEO Freixe nach Liebesbeziehung mit Mitarbeiterin

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé hat Unternehmenschef Laurent Freixe mit sofortiger Wirkung abgesetzt. Der Schritt folgt auf eine Untersuchung zu einer nicht offengelegten Beziehung mit einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin.

Muss seinen Posten bei der Nestlé räumen: Laurent Freixe. Bild: keystone

Der Verwaltungsrat sah im Verhalten von Freixe einen Verstoss gegen den Nestlé-Verhaltenskodex sowie interne Richtlinien, wie das Unternehmen am Montagabend mitteilte. Das Aufsichtsgremium ernannte Nespresso-Chef Philipp Navratil zum neuen Konzernchef. Navratil ist seit 24 Jahren bei Nestlé.

Die Untersuchung gegen Freixe wurde unter Aufsicht des abtretenden Verwaltungsratspräsidenten Paul Bulcke und des designierten neuen Verwaltungsratspräsidenten Pablo Isla geführt.

Bulcke liess sich in der Mitteilung mit den Worten zitieren, die Entscheidung sei notwendig gewesen: «Nestlé's Werte und Governance bilden das solide Fundament unseres Unternehmens.» Gleichzeitig dankte er Freixe für dessen langjährigen Einsatz. (sda/awp)