Fast jeder zehnte Studierende erwägt, das Studium aufzugeben

73 Prozent sind erwerbstätig, davon weisen 68 Prozent einen Beschäftigungsrad unter 40 Prozent auf. Bei den finanziellen Ressourcen steht die Familie mit 52 Prozent an erster Stelle, gefolgt von Erwerbstätigkeit (39 Prozent) und Stipendien/Darlehen (4 Prozent).

Laut dem BFS-Bericht betrug das Durchschnittsalter der Studierenden 25.9 Jahre. 53 Prozent waren Studentinnen. Lediglich 5.4 Prozent hatten 2020 Kinder . 47 Prozent der Studierenden stammen aus Familien, in denen mindestens ein Elternteil einen Hochschulabschluss aufweist. 33 Prozent der Studierenden haben einen Migrationshintergrund.

Studierende mit Eltern ohne nachobligatorische Ausbildung, solche mit finanziellen Problemen, einem Beschäftigungsgrad von mehr als 80 Prozent sowie Studierende über 35 Jahre ziehen im Vergleich zum Durchschnitt (9 Prozent) häufiger in Erwägung, ihr Studium aufzugeben.

Studierende, die ihre Gesundheit als mittelmässig, schlecht oder sehr schlecht bezeichnen, denken am häufigsten darüber nach, das Studium aufzugeben, davon betroffen seien 17 Prozent aller Studierenden.

Unter den Studierenden der universitären Hochschulen (UH) berichten laut BFS jene der Exakten- und Naturwissenschaften (42 Prozent) sowie der Medizin und Pharmazie (39 Prozent) am häufigsten über Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Inhalt ihres Studiums. Bei den Studierenden der Geistes- und Sozialwissenschaften (30 Prozent) sowie der interdisziplinären und anderen Studienfächer (26 Prozent) seien diese Anteile am tiefsten.

Am häufigsten beziehen sich die Schwierigkeiten auf den Inhalt des Studiums (33 Prozent) und auf mangelnde Motivation (24 Prozent), wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag im Hauptbericht der Erhebung 2020 zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Studierenden schrieb. Die Resultate bilden laut BFS die Situation vor der Covid-19-Pandemie ab.

Der böse Bauer in der Geisterstunde – eine Begegnung der unheimlichen Art

«Es wird weitere Massnahmen geben»: Die Sicht von GDK-Engelberger in 5 Punkten

Wie stimmt man ab? – So wird der Stimmzettel richtig ausgefüllt

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Covid-Gesetz-Abstimmung: Diese Änderung kommt an die Urne

«Das ist nicht schweizerisch»: So kämpft Josef Ender gegen das Covid-Gesetz

5 Gründe, warum in der Schweiz aktuell weniger Menschen hospitalisiert werden als anderswo

Demos in mehreren Ländern: «Orgie der Gewalt» +++ Österreich geht in den Lockdown

History Porn Teil LXXXII: Geschichte in 23 Wahnsinns-Bildern

Noch eine Frau im Spital nach Absturz von Weihnachtsdeko in Schwyz

Eine Weihnachtsdekoration ist am Samstag im Einkaufszentrum Mythen Center Schwyz in Ibach SZ von der Decke gestürzt und hat sechs Frauen getroffen. Bis auf eine konnten sie das Spital am Sonntag alle wieder verlassen, die Unfallursache ist noch unklar.