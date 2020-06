Heinz Karrer verlässt Wirtschaftsverband Economiesuisse – Nachfolger steht bereit

Taskforce-Ökonomin kritisiert: «Die Botschaft, wir hätten wieder Normalität, besorgt mich»

Monika Bütler, Wirtschaftsprofessorin und Mitglied der Corona-Taskforce des Bundes, ist über die jüngsten Lockerungsschritte nicht glücklich. Ansonsten hält sie den Schweizer Weg in der Coronakrise für richtig. Forderungen nach einem Ausbau des Sozialstaates erteilt sie eine Absage.

Sie vertreten die Wirtschaftswissenschaften in der vielzitierten Corona-Taskforce des Bundes. Was machen Sie da genau?Monika Bütler: Wir haben eine beratende Funktion mit dem Ziel, das Wissen so zu bündeln, dass es den Entscheidungsträgern beim Bund zugute kommt. Wir haben uns in der Taskforce mehrere Male pro Woche, oft am Abend über digitale Kanäle ausgetauscht und fair, manchmal auch kontrovers diskutiert. Es entwickelte sich eine Art esprit de corps.

Man hatte den Eindruck, dass der Bundesrat …