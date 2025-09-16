wechselnd bewölkt17°
Nestlé-Präsident Paul Bulcke tritt zurück

16.09.2025, 18:4216.09.2025, 18:42
Paul Bulcke, Chairman of Nestle, reacts during the Nestle Annual General Meeting at the SwissTech Conference Center, EPFL, in Ecublens near Lausanne, Switzerland, Wednesday, April 16, 2025. (KEYSTONE/ ...
Bulcke an der Nestlé-GV im April 2025.Bild: keystone

Beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé kommt es zu einem weiteren, gewichtigen Abgang im Management. Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke tritt nun vorzeitig zurück. Sein Abgang folgt auf die Entlassung von Nestlé-CEO Laurent Freixe von Anfang September.

Der Druck auf den 71-jährigen Bulcke wurde nach dem zweiten Abgang eines Nestlé-CEOs innert eines Jahres offenbar zu gross. Nun wird Bulckes designierter Nachfolger Pablo Isla das Präsidium des Nahrungsmittelkonzerns per 1. Oktober übernehmen, wie Nestlé am Dienstag mitteilte.

Der derzeitige Nestlé-Vizepräsident Isla hätte laut dem ursprünglichen Plan erst an der Generalversammlung am 16. April 2026 zum neuen Präsidenten gewählt werden sollen.

«Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, mich zurückzuziehen und den geplanten Übergang zu beschleunigen» wird Bulcke in der Nestlé-Mitteilung zitiert. Pablo Isla und der neue CEO Philipp Navratil könnten nun die Strategie von Nestlé vorantreiben und das Unternehmen mit neuen Perspektiven leiten.

Nestlé-CEO Laurent Freixe musste Anfang September wegen einer verheimlichten Affäre mit einer Direktunterstellten Anfang September 2025 seinen Posten räumen. Aktionäre warfen Bulcke danach mangelndes Fingerspitzengefühl bei den Personalentscheiden vor. (awp/sda)

