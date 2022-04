Bundespräsident Ignazio Cassis trifft britischen Premier Johnson

Ignazio Cassis Bild: keystone

Bundespräsident Ignazio Cassis will am Donnerstag in London den britischen Premierminister Boris Johnson und Aussenministerin Elizabeth Truss treffen. Besprochen werden soll die Vertiefung der bilateralen Beziehungen der Schweiz und Grossbritanniens.

Es bestehe die Absicht, das vorhandene Potenzial in den bilateralen Beziehungen auszuloten, schrieb das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Montag zum geplanten Besuch. Im Vordergrund stünden Handel, Finanzdienstleistungen, Forschung und Innovation und auch Mobilität.

Zur Sprache kommen sollen auch der Krieg in der Ukraine und die Europapolitik der Schweiz und Grossbritanniens. Das Land ist der achtwichtigste Handelspartner der Schweiz - ohne Edelmetalle. Die beiden Länder haben ihre Beziehung nach dem EU-Austritt von Grossbritannien vor gut einem Jahr mit Nachfolgeabkommen geregelt. (aeg/sda)