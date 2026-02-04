bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

UBS-CEO Ermotti: Entlassungen vor allem ab zweitem Halbjahr

UBS-CEO Ermotti: Entlassungen vor allem ab zweitem Halbjahr

04.02.2026, 12:2504.02.2026, 12:25

Bei der Grossbank UBS wird es ab dem zweiten Halbjahr 2026 zum Grossteil der Entlassungen in der Schweiz im Zuge der Integration kommen. Man werde im ersten Halbjahr starten, aber der Grossteil stehe im zweiten Halbjahr und Anfang 2027 an, sagte CEO Sergio Ermotti am Mittwoch zu Journalisten.

epa12667287 Group CEO of UBS Group AG Sergio P. Ermotti speaks during a panel discussion during the 56th annual meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 21 January 2026. The me ...
UBS-CEO Sergio Ermotti.Bild: keystone

Es sei ein schmerzhafter Prozess, den die Bank mit dem möglichsten Feingefühl umsetze. Auch werde – wo möglich – versucht, Mitarbeiter umzulernen und für offene Stellen zu gewinnen.

Eine Guidance für die Mitarbeiterzahl am Ende der Integration gab die Bank nicht. Jüngsten Medienberichten zufolge soll die Belegschaft bei der Grossbank von ursprünglich rund 115'000 auf etwa 80'000 Mitarbeitende reduziert werden. Ende Dezember 2025 lag die Anzahl der UBS-Mitarbeitenden – gerechnet in Vollzeitstellen – bei 103'177 und damit um 1250 Stellen tiefer als Ende September. In der Schweiz rechnet die Bank nach wie vor im Zuge der Integration mit rund 3000 Entlassungen.

Dazu kommt es vor allem, wenn nach der Migration alte CS-Systeme abgestellt werden. Rund 85 Prozent der 1,1 Millionen in der Schweiz gebuchten Konten wurden mittlerweile auf die UBS-Plattformen überführt. Bis Ende des ersten Quartals 2026 soll die Migration abgeschlossen sein. (hkl/sda/awp)

UBS überrascht mit Milliardengewinn und Dividendenerhöhung
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
«Er hat in voller Kenntnis nichts unternommen»: Anwältin äussert sich zu Cassis
Die Vereinigung Stop Complicity und 25 Schweizer Anwälte zeigen Ignazio Cassis beim Internationalen Strafgerichtshof wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit an. Ein Interview mit Irène Wettstein, einer der Anwältinnen, die den Fall vertreten.
Eine Gruppe von Schweizer Anwälten sowie die Vereinigung Stop Complicity gaben am Dienstag bekannt, dass sie dem Internationalen Strafgerichtshof ein Dossier übermittelt haben, in dem sie Ignazio Cassis der Beihilfe zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Israel in Gaza beschuldigen. Ein Interview.
Zur Story