Tamedia fusioniert «Berner Zeitung» und «Bund» und streicht 20 Stellen

12-jähriger Berner Junge nach Suchaktion in Frankreich gefunden

Seit Montagabend wurde im bernischen Oberwangen ein 12-jähriger Bub vermisst. Er war im Forstwald mit dem Velo unterwegs. Von da an verlor sich seine Spur.

Jetzt ist er wieder aufgetaucht - in Frankreich. Er ist wohlauf. Er wurde am Dienstagnachmittag durch die französische Polizei angetroffen und in der Folge identifiziert. Der Junge war zu diesem Zeitpunkt alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Die grossflächige Suche dauerte mehrere Stunden. Neben zahlreichen Polizeibeamten und …