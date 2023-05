Ehemaliger Nasa-Forschungschef wird Professor an der ETH Zürich

Der ehemalige Nasa-Forschungschef Thomas Zurbuchen wird Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich). Das teilte die Hochschule am Donnerstag mit. Ab August werde der 55-Jährige als ETH-​Professor für Weltraumwissenschaft und -​technologie die Initiative ETH Zürich Space leiten.

Thomas Zurbuchen ist neu Professor an der ETH. Bild: www.imago-images.de

Der in Heiligenschwendi im Kanton Bern geborene Zurbuchen gilt laut ETH Zürich als einer der einflussreichsten Forscher der Welt. Er habe die Weltraumwissenschaft entscheidend mitgeprägt. Von 2016 bis 2022 war er Wissenschaftsdirektor der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

«Der Raumfahrtsektor erfährt weltweit eine rasante Dynamik. Wir wollen sicherstellen, dass die Schweiz und Europa die neuen Chancen nutzen, wettbewerbsfähig bleiben und ihre internationale Sichtbarkeit erhöhen», sagte Zurbuchen in der Mitteilung zur neuen Funktion. Daneben werde er weiterhin international als Speaker und Berater tätig sein, weshalb er in einem 60-​Prozent-Pensum für die ETH Zürich arbeiten wird.

Laut ETH-Präsident Joël Mesot hat sich Zurbuchen «trotz zahlreicher Angebote von Top-​Universitäten aus der ganzen Welt für die ETH Zürich entschieden». Davon werde die Weltraumforschung in der Schweiz und in ganz Europa enorm profitieren. (sda)